Специалисты Гидрометцентра предупреждают, что циклон сохранит свои плюсовые температуры в...

Специалисты Гидрометцентра предупреждают, что циклон сохранит свои плюсовые температуры в центральной России до вечера 12-го декабря.11-го декабря (в воскресенье) Владимирский регион ожидают осадки, а также температура до +1 градуса тепла.Атмосферное давление утром будет держаться в районе 742 мм. рт. ст., а к вечеру повысится до 747 мм. рт. ст.12-го декабря (в понедельник) воздух снова прогреется до +1 градуса тепла, но будет ощущаться, как - 4°. Это связано с возможными обильными осадками и ветром до 6 м/с (Ю-ЮВ).Минусовые значения и стабильная зима вернётся во Владимирскую область, как прогнозируют специалисты Гидрометцентра, 13-го декабря (во вторник) уже утром. Температура опустится до -2° и сохранит такое значение до середины рабочей недели.Фото: pxfuel.com