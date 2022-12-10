Поезд Деда Мороза пройдет без остановок во Владимирской области. Поезд отправился из Великого...

Поезд Деда Мороза пройдет без остановок во Владимирской области. Поезд отправился из Великого Устюга 22 октября. Более, чем в 100 городах будут остановки.Передвижная резиденция Деда Мороза на железнодорожном составе уже едет по городам России. В списке городов Владимирской области не оказалось. На сайте проекта «Поезд Деда Мороза» говорится, что маршрут разработан с учётом технических возможностей подвижного состава.Судя по тому, как события развивались в канун 2022 года, вполне можно говорить о том, что чудеса случаются. Нашего города в списке тоже не было, но дедушка ковровчанам показался и с Новым годом поздравил. Несмотря на то, что нашего города в списке нет, остановка поезда на нашем вокзале всё-таки возможна – техническая остановка. По расписанию, через Ковров поезд проедет 12 января: между Иваново и Кировом.ЖД в ходе презентации представили первые вагоны брендированного поезда, среди которых резиденция главного волшебника страны, вагон-ресторан и вагон-лавка. Кроме того, будет специальный вагон “Сказочная деревня”. Всего в поезде будет 19 вагонов."В 2021 году проект стартовал 5 декабря, когда Всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие. За 41 день поезд проехал свыше 13 тысяч километров, побывал в 36 городах России. Главный волшебник страны подарил новогоднее настроение и улыбки десяткам тысяч детей. После окончания путешествия Дед Мороз вернулся в свою Вотчину, а сказочный поезд отправился в Карелию. До начала подготовки к новому маршруту Поезда Деда Мороза все желающие могли посетить экспозицию на платформе станции Сортавала. Проект настолько понравился как маленьким, так и взрослым гостям поезда, что теперь он станет ежегодным", - сообщает РЖД.Фото www.pxfuel.com