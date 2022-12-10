10 декабря 2022 года отмечается праздник иконы Пресвятой Богородицы Знамение.

10 декабря 2022 года отмечается праздник иконы Пресвятой Богородицы "Знамение".Знамение – один из почитаемых праздников в православном календаре. Этот день, 10 декабря, верующие вспоминают историю, в которой большое значение имеет икона Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, на третью ночь осады Новгорода глава местной церкви услышал прозвучавший сверху голос, который приказал вынести ту самую икону из церкви Спаса Преображения и обойти с нею городскую стену. Так одна из стрел наступающего войска попала в священный образ. Когда из глаз Пресвятой Богородицы полились слезы, вражеское войско оказалось в ужасе. Они, бросив оружие, отступили.Традиции10 декабря в церквях проходят торжественные службы. После их посещения верующие обычно устраивают семейный праздничный обед.Что нельзя делать 10 декабряНакрывая на стол, стоит помнить про Рождественский пост, который начался в конце ноября и продлится вплоть до 6 января. То есть ничего, кроме постного, употреблять нельзя. в праздник иконы Пресвятой Богородицы. Среди запретов в этот день – рукоделие, причесывание и рыбалка.ПриметыВ этот праздник обращают внимание на небо и поведение животных. Если заря на Знамение багровая, значит, стоит ждать ураган или бурю. Прижимающиеся друг к другу коровы предупреждают о наступающем морозе. Слышно чириканье воробьев – потеплеет.