Игра света и тени, в кадре – только глаза, и от этих глаз замирает сердце. Советские режиссеры умели показать трогательный момент.

Игра света и тени, в кадре – только глаза, и от этих глаз замирает сердце. Советские режиссеры умели показать трогательный момент.Наверное, первое, что приходит на ум – сцена встречи Штирлица с женой из "Семнадцати мгновений весны". Музыка Микаэла Таривердиева и две пары глаз, жадно впившихся друг в друга, ведь у них есть всего несколько минут.Конечно, есть и другие не менее глубокие и сильные по напряжению сцены. Сможете ли вы отгадать фильм по кадру, который, возможно, в свое время тронул вас до глубины души?