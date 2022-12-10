Во Владимире перед поворотом на Юрьевец произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. По предварительной информации, вечером 9

Во Владимире перед поворотом на Юрьевец произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. По предварительной информации, вечером 9 декабря в микрорайонеЮрьевец города Владимира столкновение произошло между легковым автомобилем и рейсовым пассажирским автобусом. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По факту дорожного происшествия госавтоинспекторы проводят