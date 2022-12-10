В больницах Владимирской области начались проверки по факту смерти малолетнего пациента.
Смерть...
В больницах Владимирской области начались проверки по факту смерти малолетнего пациента.
Смерть 5-летнего мальчика от гнойной пневмонии стала поводом проверки Юрьев-Польской ЦРБ и Областной детской клинической больницы.
По словам директора облздрава Артема Осипова, ошиблись сразу несколько врачей.
Проверки помогут выяснить, была ли у медиков возможность поставить правильный диагноз и проводилась ли необходимая диагностика.
Фото pxfuel.com