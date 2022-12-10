Дома у ковровчанина остались жена и трое маленьких сыновей.

В Коврове на школе №11 появилась мемориальная доска в память о гвардии старшем сержанте Сергее Харламове. Он погиб на Украине.Выпускник учреждения родился в городе оружейников. После срочной службы подписал контракт. В марте боец отправился в зону СВО. В середине марта, прикрывая отход сослуживцев, солдат погиб в районе села Каменка Харьковской области. Благодаря самоотверженным действиям 36-летнего Сергея и его боевого товарища Александра Дудорова спасены жизни многих бойцов.Посмертно он награжден орденом Мужества. Дома у ковровчанина остались жена и трое маленьких сыновей.Собравшиеся на торжественное открытие горожане почтили память военнослужащего минутой молчания и возложили цветы.