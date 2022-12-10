Накануне владимирские полицейские почтили память Героя России генерал-полковника Ивана...

Накануне владимирские полицейские почтили память Героя России генерал-полковника Ивана Голубева.Начальник регионального управления МВД Валерий Медведев и его заместители возложили цветы к мемориальной доске на здании управления. На малой родине героя, в селе Троицкое-Татарово Вязниковского района, прошел памятный митинг.Напомним, Иван Голубев руководил районными отделами полиции, в 1989-ом возглавил региональное УВД. В девяносто девятом был назначен заместителем министра внутренних дел. Звание Героя получил в двухтысячном за успешно проведенную контртеррористическую операцию в Дагестане. Ивана Голубева не стало в 2003-ем.