До конца выходных во Владимирской области продолжится снегопад. Об этом сообщают в региональном ЦГМС. Ночью 11 декабря местами выпадут сильные осадки. Владимирцев ожидает снегопад, который в

До конца выходных во Владимирской области продолжится снегопад. Об этом сообщают в региональном ЦГМС. Ночью 11 декабря местами выпадут сильные осадки. Владимирцев ожидает снегопад, который в дневное время перемешается с дождем. На улицах по прежнему будет гололед, что представляет угрозу для пешеходов и автомобилистов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью -5…0 °С, днем -3…+2