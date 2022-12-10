В возрасте 71 года скончался президент Владимирской областной топливной ассоциации Рустам Вишняков. Он также был членом предпринимательского сообщества «Опора России».

В возрасте 71 года скончался президент Владимирской областной топливной ассоциации Рустам Вишняков. Он также был членом предпринимательского сообщества «Опора России».Бизнесмен долгое время возглавлял компанию «Росттех», занимался продажей топлива и горюче-смазочных материалов. Участвовал в общественной деятельности в топливной сфере.Рустам Вишняков уроженец Рязанской области. Учился и работал во Владимирском политехническом институте. Издал более пятидесяти научных работ.