9 декабря во Владимире на улице Северная произошло столкновение двух легковых автомобилей. “По предварительной информации, 9 декабря в 14.55 в районе улицыСеверная областного центра

9 декабря во Владимире на улице Северная произошло столкновение двух легковых автомобилей. “По предварительной информации, 9 декабря в 14.55 в районе улицыСеверная областного центра водитель автомобиля «Киа», 1996 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада», под управлением водителя1988 г.р.”, – сообщали в пресс-службе МВД. В результате