Во Владимирской области лосиха с лосятами вышла к жилым домам. Видео о семействе лосей. Дикие...

Во Владимирской области лосиха с лосятами вышла к жилым домам.Видео о семействе лосей. Дикие животные спокойно разгуливают вблизи жилых домов. Кадры появились в "Подслушано во Владимире".- Мать, по ходу, и два ребеночка.Место, где видели зверей, не уточняется. Лоси совсем не боятся проезжающих мимо машин. Выйти к людям животных, скорее всего, вынудил голод. Автор ролика сочувствует сохатым. И долго не может двинуться с места, потому что животные перегородили дорогу.