Во Владимирской области подвели итоги федерального проекта «Формирование комфортной городской...

Во Владимирской области подвели итоги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году на заседании межведомственной комиссии при Губернаторе.В этом году 483,4 млн рублей было направлено на благоустройство 113 территорий (в том числе 37 общественных и 76 дворовых) в 31 городе и посёлке. Практически все планы выполнены, в стадии завершения – второй этап благоустройства Хорохоновского проспекта в Меленках. Этот объект имеет высокую степень готовности, осталось установить несколько фонарей.Из 37 общественных пространств в текущем году благоустроено:6 парков, а именно:– г. Александров – парк «Сосенки»;– г. Владимир – 3-й этап парка «Добросельский»;– г. Гусь-Хрустальный – 2-й этап парка у ДШИ им. М.А. Балакирева;– г. Ковров – 5-й этап Парка экскаваторостроителей;– г. Лакинск – 3-й этап парка городского дома культуры;– г. Петушки – с опережением срока в 2021 году завершён 2-й этап благоустройства городского парка;8 скверов, а именно:– г. Киржач – сквер им. Ленина;– г. Ковров – первые этапы Сквера культуры и сквера по ул. Комсомольской;– г. Меленки – 2-й этап сквера по ул. Мира;– о. Муром – сквер в районе дома № 25 по ул. Московской;– п. Ставрово – 2-й этап Маминого сквера;– г. Судогда – 3-й этап сквера «Островок»;– г. Юрьев-Польский – 2-й этап сквера Юрия Долгорукого;3 набережные, а именно:– о. Муром – набережная р. Оки, территория причала;– г. Собинка – 4-й этап благоустройства набережной р. Клязьмы;– г. Юрьев-Польский – набережная вдоль р. Колокша, в исторической части города, с южной стороны от городских валов.3 стадиона, а именно:– п. Городищи – 4-й этап благоустройства стадиона «Труд»;– г. Костерёво – стадион «Труд»;– п. Никологоры – 2-й этап благоустройства стадиона по ул. 1-й Садовой.Благоустроены и другие общественные зоны, а именно:– п. Вольгинский – с опережением срока в 2021 году завершено благоустройство аллеи между домами № 24 и № 26 по ул. Старовской;– г. Вязники – 1-й этап детского парка «Планета детства» на ул. Благонравова;– г. Гороховец – завершён с опережением срока в 2021 году 3-й этап благоустройства ул. Братьев Бесединых;– г. Камешково – 2-й этап благоустройства площади им. Ленина;– г. Карабаново – скейт-площадка и зона воркаута в парке культуры и отдыха по ул. Мира;– г. Кольчугино – зона отдыха в п. Белая речка;– п. Красная Горбатка – площадь Памяти;– п. Мстёра – территория у обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (2-йэтап благоустройства) и спортивная площадка на ул. Комсомольской;– о. Муром – Троицкая площадь и территория на перекрёстке улиц Московской и Льва Толстого;– г. Покров – 2 спортивные площадки;– г. Радужный – территория около памятной стелы в районе СК «Кристалл»;– г. Струнино – территории общего пользования между домами № 6 и № 16 в квартале Дубки, а также по ул. Воронина.Полностью завершено благоустройство всех запланированных на этот год 76 дворов в 17 муниципальных образованиях: во Владимире, Камешково, Карабаново, Киржач, Ковров, Кольчугино, Курлово, Петушки, Радужный, Собинка, Струнино, Суздаль, Юрьев-Польский, посёлках Балакирево, Мелехово, Мстёра и Ставрово. Оно, как и в предыдущем году, включало в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, имеющихся парковочных мест, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство экопарковок (в случае потребности).Благоустройство выполнялось при обязательном софинансировании со стороны жителей, которое составляет от 1 до 15 процентов от стоимости работ, его размер определяют органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото администрации Владимирской области