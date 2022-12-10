С виду - обычный деревенский дом. На деле - мастерская волшебников. Круглый год здесь готовятся к...

С виду - обычный деревенский дом. На деле - мастерская "волшебников". Круглый год здесь готовятся к главным зимним праздникам- Новому году и Рождеству. Делают ёлочные игрушки.Валерий Качаев, мастер "Кузьминской игрушки", мультипликатор:- Еще будут пуговки на груди- такие вот ...перламутровые, на животике, опля, опля, и третья вот так.В руках у мастера - спящие ангелы-зайки. Их мягкий нежный образ - прямая отсылка к детству. Новогоднему утреннику, на который каждый надевал праздничный костюм. Валерий Качаев - кинорежиссёр, сценарист, мультипликатор. Сама идея создания "кузьминской игрушки" родилась в его семье. В деревню Кузьмино, от названия которой и произошло название игрушки, они приехали почти 10 лет назад из Москвы. За это время мастера успели изготовить более тысячи уникальных фигурок: от лисичек и снеговиков до космонавтов и изящных балерин.Валерий Качаев , мастер "Кузьминской игрушки", мультипликатор:- Мы научили сначала детей деревенских, делали для них мастер-классы.Потом они позвали своих бабушек и мам и они тоже чему-то научились и стали нашими мастерицами. Потом мы и в соседних селах показывали как мы лепим. Таким образом у нас появился большой клуб под названием "Мастерская "Кузьминской игрушки.Процесс создания игрушек долгий и трудоёмкий. Этапов несколько. Сначала формируется каркас из проволоки. На него крепится вата, предварительно покрашенная и обработанная крахмальным клейстером. Затем из полимерной глины изготавливаются лица, которые обжигают при температуре около 130 градусов. В финале - фигурки расписывают акриловыми красками. Но главное, что каждая игрушка индивидуальна и неповторима.Валерий Качаев, мастер "Кузьминской игрушки", мультипликатор:- Существует две профессии ватной игрушки. Если это большая артель, то есть лепило - это человек, который лепит, а есть красило - человек, который красит. Вот я сейчас в роли красило.Всего в артели "Кузьминской игрушки" трудятся 24 мастера. Эскизы рисуют самостоятельно. Одни вдохновляются театральными постановками, другие - сюжетами из жизни. Как мастерица Мария Павлова.Мария Павлова, мастерица "Кузьминской игрушки":- Работал у меня строитель и говорит: "А ты бы сделала кота, который идёт с рыбалки. И вот - идёт кот с рыбалки. Вот у него бур, вот тут у него кошёлочка. Вот такая медведица. Тоже такая хозяйственная, самодостаточная. Я люблю деревенскую игрушку, чтобы было понятно, что она такая, лубочная, скорее всего. У нас отец Пётр купил холмогорских гусей и очень уж он так говорил: "Ой, какие Холмогоры, какие Холмогоры, гуси хорошие." И вот я ему вылепила 10 гусей Холмогоров, чтобы у него было настроение хорошее. Он сказал, что ему очень нравится.По словам рукодельницы, создание игрушек не только увлекательно, но и полезно. Развитие мелкой моторики значительно улучшает память, концентрацию внимания.Мария Павлова, мастерица "Кузьминской игрушки":- Каждый раз лепишь и каждый раз по-другому лепишь.Какую-то технологию свою придумываешь. Как свитер сделать,как вот эти складочки сделать, мех. Ну, каждый раз что-то новое придумываешь и это и хорошо. В нашем возрасте особенно.По словам мастеров для создания хорошей игрушки необходимы не только отточенные навыки работы с бутафорией, но и особая атмосфера.Качаев Валерий, мастер "Кузьминской игрушки", мультипликатор:- Она вылеплена с радостью. Мы считаем, что человек рождается для того, чтобы радоваться самому и радовать других и поэтому мы делаем то, что нас радует. Нас всех радует Новый год, нас всех радуют праздники, поэтому мы стараемся подарить вот эту вот частичку новогоднего тепла."Кульминская игрушка настолько прочно вошла в жизнь деревни, что стала ее своеобразным символом. Дала стимул для развития туризма в Вязниковском районе. Здесь на базе творческой мастерской уже появился небольшой музей с работами кукольников из разных городов России.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир