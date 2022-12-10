С виду - обычный деревенский дом. На деле - мастерская волшебников. Круглый год здесь готовятся к...
С виду - обычный деревенский дом. На деле - мастерская "волшебников". Круглый год здесь готовятся к главным зимним праздникам- Новому году и Рождеству. Делают ёлочные игрушки.
Валерий Качаев, мастер "Кузьминской игрушки", мультипликатор:
- Еще будут пуговки на груди- такие вот ...перламутровые, на животике, опля, опля, и третья вот так.
В руках у мастера - спящие ангелы-зайки. Их мягкий нежный образ - прямая отсылка к детству. Новогоднему утреннику, на который каждый надевал праздничный костюм. Валерий Качаев - кинорежиссёр, сценарист, мультипликатор. Сама идея создания "кузьминской игрушки" родилась в его семье. В деревню Кузьмино, от названия которой и произошло название игрушки, они приехали почти 10 лет назад из Москвы. За это время мастера успели изготовить более тысячи уникальных фигурок: от лисичек и снеговиков до космонавтов и изящных балерин.
Валерий Качаев , мастер "Кузьминской игрушки", мультипликатор:
- Мы научили сначала детей деревенских, делали для них мастер-классы.Потом они позвали своих бабушек и мам и они тоже чему-то научились и стали нашими мастерицами. Потом мы и в соседних селах показывали как мы лепим. Таким образом у нас появился большой клуб под названием "Мастерская "Кузьминской игрушки.
Процесс создания игрушек долгий и трудоёмкий. Этапов несколько. Сначала формируется каркас из проволоки. На него крепится вата, предварительно покрашенная и обработанная крахмальным клейстером. Затем из полимерной глины изготавливаются лица, которые обжигают при температуре около 130 градусов. В финале - фигурки расписывают акриловыми красками. Но главное, что каждая игрушка индивидуальна и неповторима.
Валерий Качаев, мастер "Кузьминской игрушки", мультипликатор:
- Существует две профессии ватной игрушки. Если это большая артель, то есть лепило - это человек, который лепит, а есть красило - человек, который красит. Вот я сейчас в роли красило.
Всего в артели "Кузьминской игрушки" трудятся 24 мастера. Эскизы рисуют самостоятельно. Одни вдохновляются театральными постановками, другие - сюжетами из жизни. Как мастерица Мария Павлова.
Мария Павлова, мастерица "Кузьминской игрушки":
- Работал у меня строитель и говорит: "А ты бы сделала кота, который идёт с рыбалки. И вот - идёт кот с рыбалки. Вот у него бур, вот тут у него кошёлочка. Вот такая медведица. Тоже такая хозяйственная, самодостаточная. Я люблю деревенскую игрушку, чтобы было понятно, что она такая, лубочная, скорее всего. У нас отец Пётр купил холмогорских гусей и очень уж он так говорил: "Ой, какие Холмогоры, какие Холмогоры, гуси хорошие." И вот я ему вылепила 10 гусей Холмогоров, чтобы у него было настроение хорошее. Он сказал, что ему очень нравится.
По словам рукодельницы, создание игрушек не только увлекательно, но и полезно. Развитие мелкой моторики значительно улучшает память, концентрацию внимания.
Мария Павлова, мастерица "Кузьминской игрушки":
- Каждый раз лепишь и каждый раз по-другому лепишь.Какую-то технологию свою придумываешь. Как свитер сделать,как вот эти складочки сделать, мех. Ну, каждый раз что-то новое придумываешь и это и хорошо. В нашем возрасте особенно.
По словам мастеров для создания хорошей игрушки необходимы не только отточенные навыки работы с бутафорией, но и особая атмосфера.
Качаев Валерий, мастер "Кузьминской игрушки", мультипликатор:
- Она вылеплена с радостью. Мы считаем, что человек рождается для того, чтобы радоваться самому и радовать других и поэтому мы делаем то, что нас радует. Нас всех радует Новый год, нас всех радуют праздники, поэтому мы стараемся подарить вот эту вот частичку новогоднего тепла."
Кульминская игрушка настолько прочно вошла в жизнь деревни, что стала ее своеобразным символом. Дала стимул для развития туризма в Вязниковском районе. Здесь на базе творческой мастерской уже появился небольшой музей с работами кукольников из разных городов России.
Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир