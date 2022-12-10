Во Владимирской области прекратил работу новый фельдшерский пункт. Из-за поломки газового...

Во Владимирской области прекратил работу новый фельдшерский пункт. Из-за поломки газового оборудования закрылся фельдшерский пункт.Работа медицинского учреждения, обслуживающего крупный поселок в Суздальском районе, будет восстановлена к концу декабря, сообщает департамент здравоохранения Владимирской областиВ поселке Богослово Суздальского района после поломки газового оборудования прекратил работу новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Жители населенного пункта сообщили, что медицинское учреждение хоть и было построено в 2020 году, но полноценно работать начало только в 2022 году. И вот в конце ноября во время скачка на электросетях вышел из строя газовый котел, теперь отопления в помещениях нет.В разгар сезона простуд и гриппа людей направляют на прием в соседнее село Сновицы, а в Суздальской ЦРБ так и не смогли пояснить, когда проблема будет устранена, и разросшийся поселок в пригороде Владимира снова сможет получать медицинскую помощь.«На момент отключения системы теплоснабжения в ФАПе медицинский работник находилась на больничном листе, пункт не работал, прием граждан не велся. Сотрудниками медицинского учреждения был организован выезд и приняты первоочередные меры для сохранения имущества, которое сохранило возможность для дальнейшего функционирования. Также был определен материальный ущерб, причинённый последствиями данной аварии. По причине возникновения данной аварии и с целью установления лиц, по вине которых произошла аварийная ситуация, медицинским учреждением проводится служебная проверка»,- объяснили в департаменте здравоохранения Владимирской области.К работе в штатном режиме ФАП должен вернуться к 23 декабря.Фото pxfuel.com