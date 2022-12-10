Во Владимирской области прошла Школа коммуникаций для волонтёров. На базе Суздальского...

Во Владимирской области прошла "Школа коммуникаций" для волонтёров. На базе Суздальского гуманитарно-индустриального колледжа состоялось обучающее занятие для волонтёров Владимирской области, направленное на повышение их навыков общения и построения речи.Трёхчасовой тренинг проводился в рамках проекта «Школа коммуникаций», который реализует АНО «Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения и НКО Владимирской области».Он предусматривает цикл интенсивов в ряде муниципальных образований региона. Обучение уже прошло во Владимире, Коврове и Суздале. Занятия в рамках Школы также намечены в Гороховецком, Меленковском и Киржачскомрайонах."Участники проекта – молодые ребята, которые занимаются волонтёрской деятельностью и желают повысить свой уровень коммуникации с внешним миром: развить речь, научиться правильно выражать мысли и публично выступать", - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото администрации Владимирской области