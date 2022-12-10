Во Владимирской области расследуют 9 уголовных дел при реализации национальных проектов. Было...

Во Владимирской области расследуют 9 уголовных дел при реализации национальных проектов. Было выявлено свыше 1000 нарушений при реализации национальных проектов, сообщила областная прокуратура.Уточняется также, что прокурором внесено 323 представления, 255 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, объявлено 46 предостережений, опротестовано 9 правовых актов, в суды направлено 267 исковых заявлений, по 12 направленным возбуждены и расследуются 9 уголовных дел.Сообщшается также о проблемах, в частности, при строительстве поликлиник в Мелехово и Струнино, Рпенского проезда, дома культуры в деревне Липна, наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением в Меленковском районе.С руководителями подрядных организаций обсуждены перспективы завершения строительства указанных объектов, их ввода в эксплуатацию.Фото www.pxfuel.com/