Во Владимирской области в канун Нового года вступят в брак 16 пар. В Муромский ЗАГС на регистрацию...

Во Владимирской области в канун Нового года вступят в брак 16 пар. В Муромский ЗАГС на регистрацию брака 30 декабря подано 16 заявлений.Праздничные церемонии начнутся с 9 утра, финальная в этот день влюбленная пара скрепит себя узами Гименея в 15.00. В числе молодоженов не только жители Мурома и ближайших городов и районов.Пожениться на родине покровителей супружества Петра и Февронии захотели и пары из Санкт-Петербурга, Саратовской, Московской и Нижегородской областей.Первая церемония заключения брака в 2023-ем году пройдёт 11 января.Фото pxfuel.com