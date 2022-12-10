Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она признала, что Минские соглашения были заключены для того, чтобы Украина смогла подготовиться к противостоянию с Россией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она признала, что Минские соглашения были заключены для того, чтобы Украина смогла подготовиться к противостоянию с Россией.Моральная и материальная ответственность за происходящее в Донбассе лежит на Берлине и Париже, констатировал председатель ГД.Володин напомнил, что в разгар политического кризиса на Украине зимой 2014 года Германия и Франция стали гарантами договоренностей между властью и оппозицией. Это привело к госперевороту и геноциду населения Донбасса, написал спикер ГД в своем .Затем Берлин и Париж участвовали в заключении Минских соглашений. "Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации", – прокомментировал Володин признание бывшего канцлера ФРГ.Экс-глава германского правительства вместе с бывшими президентами Франции и Украины Франсуа Олландом и Петром Порошенко должны понести ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств, считает спикер."После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало", – подчеркнул Володин.Ранее спикер США и страны Евросоюза в поддержке украинского фашизма. Он предупредил, что в будущем Западу придется нести ответственность за свои действия.