За прошедшие сутки, 9 декабря, во Владимирской области произошло 53 ДТП. Об этом сообщает Региональная Госавтоинспекция. 6 участников аварий получили ранения, и 104 автомобиля – механические

За прошедшие сутки, 9 декабря, во Владимирской области произошло 53 ДТП. Об этом сообщает Региональная Госавтоинспекция. 6 участников аварий получили ранения, и 104 автомобиля – механические повреждения. Обильный снегопад, который продержится несколько дней, может стать причиной роста ДТП, в связи с чем сотрудники полиции напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. “Эффективным способом обеспечения безопасности