8 фельдшерско-акушерских пунктов Владимирской области получат медицинское оборудование с...

8 фельдшерско-акушерских пунктов Владимирской области получат медицинское оборудование с опережением сроковВ региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Владимирской области на 2021-2024 годы» внесли изменения в части увеличения закупки медицинского оборудования.Благодаря внесенным изменениям 8 фельдшерско-акушерских пунктов региона до конца текущего года получат 410 единиц оборудования с опережением сроков, сообщает Минздрав Владимирской области.Оборудование поставят:в Камешковской центральной районной больнице - 105 единиц на сумму 2,7 млн. руб. для оснащения ФАПов в п.Новки и с.Патакино.в Меленковской центральной районной больнице - 179 единиц на 4,5 млн. руб. для оснащения ФАПов в с.Архангел, д.Войново и с.Большой Приклон.в Муромской центральной районной больнице - 63 единицы на 1,8 млн. руб. для оснащения ФАПов в д. Мишино и д. Савково.в Киржачской районной больнице - 63 единицы на 1,8 млн. руб. для оснащения ФАПа в д. Илькино. Кроме этого, в 2023 году медорганизациям региона ранее поставили 468 единиц оборудования на сумму около 94 млн. рублей.Фото: freepik.com