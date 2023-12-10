Аномальные морозы отступают: Владимирскую область накроют сильные снегопады до конца недели В...

Аномальные морозы отступают: Владимирскую область накроют сильные снегопады до конца неделиВ понедельник, 11 декабря 2023 года морозы во Владимирской области будут потихоньку отступать, но вернутся сильные снегопады.Температура воздуха днем до -10°C. Ночью столбик термометра опустится до -13°C.Атмосферное давление высокое 757-760 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, 5м/с.Народный прогноз на 11 декабря 2023 года:"Если в Сойкин день вороны утроили хоровод в небе, то жди снегопада. Пернатые расселись на нижних ветках деревьев – будет ветрено, ходят по земле – к оттепели. Морозная погода без осадков в Сойкин день указывает на знойное лето..."Фото: freepik.com