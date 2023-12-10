Аномальные морозы отступают: Владимирскую область накроют сильные снегопады до конца недели
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Аномальные морозы отступают: Владимирскую область накроют сильные снегопады до конца недели
В понедельник, 11 декабря 2023 года морозы во Владимирской области будут потихоньку отступать, но вернутся сильные снегопады.
Температура воздуха днем до -10°C. Ночью столбик термометра опустится до -13°C.
Атмосферное давление высокое 757-760 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, 5м/с.
Народный прогноз на 11 декабря 2023 года:
"Если в Сойкин день вороны утроили хоровод в небе, то жди снегопада. Пернатые расселись на нижних ветках деревьев – будет ветрено, ходят по земле – к оттепели. Морозная погода без осадков в Сойкин день указывает на знойное лето..."
Фото: freepik.com