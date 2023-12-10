Всего за 11 месяцев с различными травмами в детскую клиническую больницу обратились 3298 детей.

За 11 месяцев 2023 года 3298 маленьких пациентов обращались в ОДКБ города Владимира с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.На улице пострадали 1921 человек, травму на льду получили 1149 детей. Ещё 197 травм получено в ДТП, 31 случай — спортивная травма.Как отмечают в детской клинической больнице, зимой частота травматизма увеличивается примерно на треть. Причиной этого является неумение правильно кататься на санках, лыжах или коньках. Кроме того, детские травмы зачастую происходят из-за гололеда, раннего наступления темноты и скользской обуви. На росте числа пострадавших в ДТП сказывается ухудшение состояния проезжей части. Наиболее частые повреждения при этом: черепно-мозговая травма, переломы, сочетанная травма и обморожения.