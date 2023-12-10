Жена Уилла Смита призналась, что конфликт на Оскаре помог наладить отношения.

Жена Уилла Смита призналась, что конфликт на "Оскаре" помог наладить отношения.Полтора года назад во время церемонии вручения премии “Оскар” случился нашумевший скандал. Ведущий Крис Рок решил пошутить над Джадой Пинкетт-Смит и назвал ее солдатом Джейн из-за короткой стрижки. Ее супруг, Уилл Смит, среагировал молниеносно – ударил шутника по лицу прямо на сцене.После этого огромная волна осуждения накрыла популярного актера, его обвиняли в излишней агрессии и проявлении насилия. Но Джада Пинкетт-Смит встала на защиту своего известного мужа. Она уверена, что эта пощечина стала для нее и супруга спасительной.Еще до происшествия на "Оскаре" было известно, что Уилл Смит и его жена разъехались и проживают кризис в своей семейной жизни. Но импульсивный поступок мужа убедил Джаду в его любви, и она решила дать их отношениям еще один шанс.Супруга знаменитого актера в недавнем интервью поделилась, что ей потребовалась эта нашумевшая пощечина, чтобы все понять об отношениях с мужем. Она окончательно решила, что не оставит его, и убеждена, что теперь они с Уиллом Смитом смогут преодолеть все трудности в отношениях и сохранить свою любовь.Конфликт на "Оскаре" с участием Уилла Смита стал одним из самых громких скандалов шоу-бизнеса в 2022-м. Чем еще запомнился тот год, "Дни.ру".