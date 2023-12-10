Что интересного подготовили для жителей и гостей Суздаля в новогодние праздники? В честь...

Что интересного подготовили для жителей и гостей Суздаля в новогодние праздники?В честь празднования 1000-летия, которое выпадает на 2024 год, Суздаль стал Новогодней столицей России. С 24 декабря по 7 января пройдут праздничные программы для жителей и гостей города.По словам Алисы Бирюковой, главы администрации города, для массовых гуляний организуют две площадки. Малая расположится на Красной площади. Здесь будет горка для детей и установят новогоднюю ёлку.Главная площадка традиционно разместится на Торговой площади. На ней пройдут все самые яркие и значимые праздничные события. Там откроется ярмарка, будет работать большой каток. Главным его украшением станет ледовое шоу Ирины Слуцкой.В центре города пройдут новогодние шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Каждый вечер на Торговой площади будут торжественно зажигать праздничные огни, включать музыку и устраивать световое шоу.Старт торжеств начнется 24 декабря. Так же в Новый год и каникулы в Суздале будут показывать светомузыкальное шоу. Праздничные мероприятия будет продолжаться все новогодние каникулы.Напомним, что праздничный символ и уникальные подарки к 1000-летию древнего города изготавливают знаменитые мастера из Гусь-Хрустального.Фото: ГТРК "Владимир"; freepik.com