Детский лагерь Олимп во Владимирской области расширят, чтобы принять всех желающих. На Прямую...

Детский лагерь "Олимп" во Владимирской области расширят, чтобы принять всех желающих.На "Прямую линию" губернатора Александра Авдеева поступило обращение от мамы, которой никак не удаётся устроить ребёнка на отдых в лагерь "Олимп".- Мы намерены нарастить его мощности, - отвечает глава области.- Под «Олимп» принята отдельная программа с привлечением федерального финансирования. Планируем сделать лагерь круглогодичными и увеличить мощности в 5 раз. Это позволит попасть сюда всем желающим.Кроме того, в лагере готовят новый модуль на 2 тысячи человек. Уже появился новый медицинский блок, уточнил губернатор.- Из старого после ремонта сделаем жилые помещения. Надеюсь, удастся поддержать и другие детские лагеря, - подчеркнул Александр Авдеев.Напомним, что "Олимпе" недавно завершились осенние военно-патриотические смены.Фото: ГТРК "Владимир"