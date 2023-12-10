Исторический центр древнего Мурома украшают необычными арт-объектами Реконструкция улицы...

Исторический центр древнего Мурома украшают необычными арт-объектамиРеконструкция улицы Московской в Муроме вышла на финальную стадию. Заключительной её частью станет установка скульптурных композиций. Первая из них уже появилась в сквере напротив Вознесенского храма. Об этом сообщает Муром24.рф.Калачник и дама - не какие-то абстрактные персонажи, а реальные жители Мурома конца 19-го века, образы которых восстановлены по старым фотографиям. Известно, что женщина работала учительнице в женской гимназии. Эту непростую задачу, поставленную администрацией округа, выполнил скульптор, народный художник России Владимир Суровцев. Примечательно, что новая композиция с калачником и дамой, которую дополняет фигура собачки, выпрашивающей угощение, установлена на брусчатке 19-го века, которую обнаружили и сохранили во время реконструкции.Идея украсить исторический центр Мурома столь необычными арт-объектами принадлежит главе округа Евгению Рычкову. Как сообщил Евгений Евгеньевич, ещё одна скульптурная композиция - извозчик на бричке - появится в сквере, где ранее находится книжный развал, а ещё раньше - биржа извозчиков.Фото: Муром24.рф