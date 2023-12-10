Актер Алексей Чадов вышел в свет со своей избранницей. На руках у них сияли кольца, очень похожие на обручальные.

Актер Алексей Чадов вышел в свет со своей избранницей. На руках у них сияли кольца, очень похожие на обручальные.В телевизионной программе “Ты не поверишь!” сообщили о том, что звезда фильмов “9 рота” и “Жара” Алексей Чадов недавно тайно женился. Сам он отказывается комментировать свое семейное положение в разговоре с репортерами программы. Но его нежные отношения с девушкой и горящие глаза говорят все сами за себя. К тому же, на правой руке актера и его возлюбленной красовались кольца, напоминающие обручальные.Со своей избранницей, моделью Лейсан Галимовой, звезда популярных кино и сериалов состоит в отношениях уже пять лет, но до этого не очень торопился связывать себя узами брака. Многие считали, что прошлый брак популярного актера с Агнией Детковските стал причиной того, что он больше не хочет идти в ЗАГС и ставить штамп в паспорте.Несмотря на это, 42-летний Чадов считает себя настоящим семьянином и уверен, что самое важное в жизни – это близкие люди и дети, а уже потом карьера и профессия.Многие поклонники замечают удивительное сходство нынешней избранницы Алексея с бывшей женой и матерью его сына Федора – Агнией Детковските. Действительно, девушки очень похожи между собой. Сейчас экс-супруга Алексея Чадова замужем за ресторатором Богданом Панченко, они воспитывают общего ребенка.