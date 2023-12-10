В ходе прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений.

Прокуратура Владимира проверила соблюдение закона о социальной защите людей с ограниченными возможностями.В ходе проведения проверки было установлено, что общественный транспорт не оборудован специальными подъемными устройствами, отсутствовала информация, выполненная шрифтом Брайля, звуковые, визуальные информационные системы. Суд признал обоснованность претензий прокуратуры.На данный момент все нарушения устранены в полном объеме, городской транспорт оборудован в соответствие с требованиями законодательства.