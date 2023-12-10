Специалисты рассказали владимирцам о выращивании инжира в домашних условиях Пища богов. О...

Специалисты рассказали владимирцам о выращивании инжира в домашних условияхПища богов. О выращивании инжира в домашних условиях расскажем в рубрике "Во саду ли, в огороде".В древние времена инжир был символом здоровья и красоты. И плодородия - его преподносили молодоженам на свадьбу. И эта традиция жива до сих пор почти во всех странах Средиземноморья. А ещё древние римляне называли инжир "пищей богов". Ведь по преданию именно ветки смоковницы (это одно из названий инжирного дерева, наряду с фигой) зацепились за корзину с младенцами Ремом и Ромулом, и стремительные воды Тибра не унесли основателей Рима в неизвестном направлении. Фиговое дерево, из рода Фикусовых, в народе называют: смоква, смоковница, винная ягода, но чаще – просто инжир или фига. Считается, что инжир – одна из древнейших культур на Земле. Ему уже 6 млн лет. Есть мнение, что это первая культура, которую стали возделывать люди. Изначально инжир выращивали на территории Аравийского полуострова, откуда он распространился на Ближний Восток и Средиземноморье. И дошел до наших южных краёв. К чему я это? А мы попробуем вырастить это дерево у нас. При помощи ведущих рубрики Виктории Михеевой и Валентины Блиновой.- Валентина Васильевна, мы с Вами в последнее время так смело выращиваем дома экзотические растения, которые никогда не росли в наших краях. И у нас получается. Например, я рассказывала в прошлый раз, что у меня получилось вырастить из семени лавр благородный. Ещё мы рассказывали о выращивании оливы. А сегодня чего будем выращивать?- Давайте попробуем вырастить в комнатных условиях очень древнее плодовое растение - фиговое дерево, инжир, смоковницу - столько названий у одного растения.- На нашем юге он растёт в открытом грунте. И даже по два урожая люди снимают за сезон. В Геленджике мы видели у хозяйки, у которой жили. Но у нас условия другие.- Надо правильно подбирать сорта и выращивать, соблюдая некоторые правила. Привлекает то, что это древнее растение. Интересно наблюдать за его ростом и цветением. И созреванием плодов. У него ведь соплодия. А сорта: Узбекский Жёлтый, Сочинский №7, Узбекский Синий и Кадота.- А из семечка не вариант вырастить?- Трудно. И плоды даст только на пятый год. Лучше из черенка. Если создать правильные условия, то черенки не плохо укореняются. И урожай от перечисленных сортов можно получить уже на второй год. Надо пересадить в кадку. Сделать прищипку над седьмым листом, чтобы веточки стали расти в сторону. И потом их тоже формировать - создать компактную крону. Ели этого не делать, притормозится его цветение и плодоношение. Можно укоренившийся корешок купить в плошке на юге, только сортовой. Нужна высокая влажность и опрыскивание. Любит солнечное место и свежий воздух. Летом можно вынести на балкон или на улицу, у кого свой участок. Вырастит на высоту метр-полтора. Уместится на подоконнике. Можно найти черенки. И зелёные, и одревесневшие. Одревесневшие даже лучше. Это надо весной делать. Когда усиленно идёт процесс корнеобразования. Черенки должны быть длиной 20 см. с 3-4 почками. Опустите на 30 минут в чистую воду, чтобы густой сок стёк. Потом сделайте 2-3 продольных надреза на коре внизу. Называется бороздование. Сажаем на глубину 5 см. Желательно в глиняный горшок, не в пластмассовый. Добавить в грунт речной песок, чтобы не было загнивания. Накрыть сверху пакетом, в тёплое место. Периодически пакет снимать, чтобы подышал. Температура 24 градуса, влажность 80% и больше. В течение 3 недель он должен укорениться. Потом пересадить в более просторный горшок. И каждый год, до четырёхлетнего возраста надо пересаживать. Дерновая земля, верховой торф, перегной и 15% речного песка. Дальше тоже пересаживаем в более просторную посуду, по мере роста, и верхний слой земли меняем. Инжир очень отзывчив к минеральным удобрениям. Нужно его подкармливать. В октябре, ноябре инжир, как все субтропические растения - сбрасывает листья. Тогда надо его убрать в более прохладное место и почти прекратить полив и подкормки. И только к январю он тронется в рост. Тогда вернуться к поливу и подкормкам. Попробуйте вырастить инжир. У него листья необычные, даже если не будет плодов - деревце красивое.Славится на целый мир самый древний фрукт инжир. Звучит немного по-детски, но смысл передан точно. А ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова продолжат нас удивлять редкими растениями, которые можно выращивать у себя дома.Фото: freepik.com