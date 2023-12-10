Конкурс среди колледжей проходил в этом году. 16 учреждений региона представляли инновационные образовательные проекты. 3 победителя получат грантовую поддержку, сообщили в пресс-службе

Конкурс среди колледжей проходил в этом году. 16 учреждений региона представляли инновационные образовательные проекты. 3 победителя получат грантовую поддержку, сообщили в пресс-службе Управления образования и молодежной политики. Этими тремя победителями стали Владимирский химико-механический колледж, Владимирский технологический колледж и Ковровский транспортный колледж. Грант пойдет на развитие дуального образования, создание современных условий для работы учебно-производственных участков и