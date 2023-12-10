Три лучших владимирских колледжа получат грант Губернатора в размере 1 миллиона рублей Во...

Три лучших владимирских колледжа получат грант Губернатора в размере 1 миллиона рублейВо Владимирской области проводится конкурс среди колледжей, внедряющих инновационные образовательные проекты. В 2023 году его участниками стали 16 ссузов региона.В очный этап прошли 5 колледжей, которые презентовали свои инновационные образовательные проекты конкурсной комиссии.Победителями конкурса стали Владимирский химико-механический, Владимирский технологический и Ковровский транспортный колледжи. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Каждый из них получит грант Губернатора в размере одного миллиона рублей на развитие дуального образования, создание современных условий для работы учебно-производственных участков и комплексов, подготовку участников на областные и всероссийские конкурсы, олимпиады профмастерства, включая чемпионаты «Профессионалы».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области