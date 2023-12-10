В 2024 году владимирские тренеры и спортсмены будут получать на 56 рублей больше, чем сейчас В...

В 2024 году владимирские тренеры и спортсмены будут получать на 56 рублей больше, чем сейчасВ 2024 году выдающиеся владимирские тренеры и спортсмены продолжат получать ежемесячное денежное содержание. В следующем году оно вырастет на 56 рублей. Выплата составит 1436 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев.Напомним, что в июне этого года спортсменам и тренерам Владимирской области повысили ежемесячное пособие на 80 рублейВ перечне получателей выплат – заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, а также заслуженные тренера. В их числе – чемпионы Олимпийских игр Ольга Данилова и Павел Кузнецов.Фото: freepik.com