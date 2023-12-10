В Кольчугино прокурор требует от администрации района обеспечить дорожное сообщение от д. Борисцево...

В Кольчугино прокурор требует от администрации района обеспечить дорожное сообщение от д. Борисцево и д. ДворяткиноЖители деревень Борисцево и Дворяткино Кольчугинского района обратились в районную прокуратуру по вопросу отсутствия надлежащего дорожного сообщения с вышеуказанными населенными пунктами.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, грунтовая дорога в указанные деревни под воздействием погодных условий становится непригодной для проезда любых транспортных средств. В том числе автомобилей скорой медицинской помощи, аварийных служб и служб спасения при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе жизни и здоровью граждан.В итоге, прокурор обратился в Кольчугинской городской суд с исковым заявлением к администрации района о возложении обязанности обеспечить дорожное сообщение с деревни Дворяткино и деревни Борисцево.Суд удовлетворил заявленные требования в полном объёме. В настоящее время исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области; freepik.com