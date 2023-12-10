Житель города Меленки Владимирской области работает на индивидуального предпринимателя, обрабатывает древесину. Зарплату он должен получать два раза в месяц, но работодатель платил только

Житель города Меленки Владимирской области работает на индивидуального предпринимателя, обрабатывает древесину. Зарплату он должен получать два раза в месяц, но работодатель платил только один раз. С этой проблемой работник обратился в областную прокуратуру. В ходе проверки нарушение подтвердилось. ИП получил представление, а ответственного за выплату зарплаты привлекли к дисциплинарной ответственности. Также было возбуждено дело об