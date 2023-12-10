В Муроме прокуратура требует запрета деятельности кальянной в жилом доме По обращению жителя...

В Муроме прокуратура требует запрета деятельности кальянной в жилом домеПо обращению жителя города Мурома городской прокуратурой была проведена проверка по вопросу нарушений жилищного законодательства.Вопреки требованиям закона на втором этаже многоквартирного жилого дома по улице Московская осуществляется торговля курительными смесями и табаком для кальянов, а также кальянами и сопутствующими товарами."Прокурором в Муромский городской суд предъявлено исковое заявление о запрете использования помещений с нарушением установленных требований, которое находится на рассмотрении", - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Кроме того, до вынесения решения судом по заявлению городской прокуратуры были приняты меры в виде приостановления деятельности кальянной.Фото: пресс-служба областной прокуратуры