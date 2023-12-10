В парке Дружба Владимира может появиться Центр лыжных гонок На Прямую линию Александра Авдеева...

В парке "Дружба" Владимира может появиться Центр лыжных гонокНа "Прямую линию" Александра Авдеева обратилась жительница Владимира. Она жалуется, что тренировки и катания на лыжах часто приходятся на тёмное время суток, освещения трассы в парке нет, а также отсутствует парковка."Мы говорили об этом с профильной спортивной федерацией. Обсуждаем концепцию по созданию Центра лыжных гонок. Там планируется новый стадион, лыжероллерная трасса, спортшкола, подъездная дорога и парковки. Хотим сделать хороший спортивный центр, чтобы он стал местом притяжения для жителей и гостей нашего региона", - ответил Александр Авдеев.Реализация проекта может начаться в 2025–2026 годах, если успеют сделать проектно-сметную документацию.Напомним, что в парке "Дружба" часто проходят марафоны и соревнования по лыжному спорту. В феврале 2023 года "Лыжня Прокуророва" объединила любителей зимнего спорта от мала до велика, 10 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в гонке "Лыжня России"Фото: freepik.ru