Собранные средства планируют направляет на работы по сохранению исторических памятников, а также их благоустройство.

В Суздале Владимирской области обсудили возможное введение туристического сбора за посещение города. Об этом пишет портал Tourdom.Идею предложил глава региона Владимир Сипягин на рабочей встрече с главой минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и представителями туристического бизнеса.Собранные средства планируют направлять на работы по сохранению исторических памятников, а также их благоустройство. Сколько будет стоить визит Суздаль - пока неизвестно.