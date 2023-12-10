Решение приняли местные депутаты.

В Суздале Владимирской области планируют установить памятник Народному артисту СССР Георгию Вицину. В этом городе Владимирской области в 60-х годах прошлого века проходили съемки фильма «Женитьба Бальзаминова», в котором великий комик сыграл одну из своих самых яркий ролей - мелкого чиновника Михаила Бальзаминова, мечтавшего о выгодной невесте.С инициативой установить памятник актеру в образе его героя Бальзаминова выступили местные депутаты, сообщают «». Финансироваться проект будет из федерального бюджета.Напомним, это не первая попытка установить в Суздале памятник Георгию Вицину. Ранее . Открытие памятника хотели приурочить к столетнему юбилею со дня рождения Вицина, который отмечали в 2017 году.