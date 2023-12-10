Владимирские врачи восстановили руку тяжело раненному в зоне СВО добровольцу. Боец из...

Владимирские врачи восстановили руку тяжело раненному в зоне СВО добровольцу.Боец из Камешковского района в феврале этого года в ходе выполнения боевой задачи получил множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей.После оказания первоначальной хирургической помощи, осколки так и оставались в руках и ногах пострадавшего. Локтевой сустав его левой руки был практически неподвижен, сообщила пресс-служба Минздрава Владимирской области. Движение ограничивалось из-за множества осколков и сильной боли от них.Заведующий стационарным отделением медицинской реабилитации Областного центра спецмедпомощи Дмитрий Грибанов принял решение о необходимости извлечения осколков. Мужчину прооперировал травматолог-ортопед Павел Кутьменев.После этого пациент прошел ЛФК, физиотерапию, массаж, медикаментозную терапию. А также роботизированную кинезиотерапию пораженных локтевого и плечевого суставов с биологической обратной связью. Этот аппарат подбирает амплитуду движений и мощность нагрузки в зависимости от возможностей пациента. Плюс, пассивную аппаратную разработку объема движения в пораженном локтевом и плечевом суставах. Этому устройству задаются требуемые параметры по амплитуде движения. А аппарат самостоятельно, без участия пациента производит длительные повторяющиеся движения в суставе.В итоге, были полностью восстановлены функции плечевого сустава, восстановлен объем движения в локтевом суставе на 98%.Возможно, мужчина даже сможет вернуться в строй.Фото: https://www.pxfuel.com