Во Владимире установят 735 новых контейнеров для раздельного сбора мусора Во Владимире идут работы...

Во Владимире установят 735 новых контейнеров для раздельного сбора мусораВо Владимире идут работы по установке новых контейнеров для раздельного накопления мусора. Контейнеры приобретены региональным министерством природопользования и экологии в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Городу Владимиру передано 735 контейнеров на общую сумму 9,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров напомнил, что согласно действующему законодательству со следующего года половина мусора должно собираться раздельно. При этом полученные контейнеры позволят оборудовать примерно половину городских контейнерных площадок. 500 контейнеров планируется разместить на территории города, а оставшиеся 235 - распределят среди подведомственных муниципальных учреждений.По результатам аукциона право аренды на контейнеры для раздельного сбора мусора получило ООО «УНР» (Владимир), которое имеет собственную сортировку в районе Доброго.Сергей Сухопаров подчеркнул, что внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов в значительной степени снизит нагрузку на мусорные полигоны и увеличит их срок службы. Мусор же, собранный раздельно после сортировки и упаковки, будет реализовываться для дальнейшей переработки.Фото: пресс-служба городской администрации