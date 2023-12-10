Во Владимире в работе городского транспорта были выявлены многочисленные нарушения Прокуратурой...

Во Владимире в работе городского транспорта были выявлены многочисленные нарушенияПрокуратурой города Владимира ранее проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.Были выявлены нарушения в работе городского транспорта, а именно автобусы не оборудованы специальными подъемными устройствами, а также отсутствовала информация, выполненная шрифтом Брайля, звуковые, визуальные информационные системы для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования, остановках."Таким образом, прокурором в Октябрьский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление об обязании ООО «РТС» принять меры по приведению транспортных средств, обслуживающих муниципальные маршруты г. Владимира № 6с, 12с, 32, 21с, в соответствие с требованиями законодательства в сфере социальной защиты инвалидов", - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Под контролем прокуратуры города решение суда исполнено в полном объеме, транспортные средства приведены в соответствие с требованиями законодательства о социальной защите инвалидов.Напомним, что во Владимире разработана комплексная схема организации транспортного обслуживания населения до 2032 года.Фото: пресс-служба областной прокуратуры