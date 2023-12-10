Во Владимире в работе городского транспорта были выявлены многочисленные нарушения
Прокуратурой...
Во Владимире в работе городского транспорта были выявлены многочисленные нарушения
Прокуратурой города Владимира ранее проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.
Были выявлены нарушения в работе городского транспорта, а именно автобусы не оборудованы специальными подъемными устройствами, а также отсутствовала информация, выполненная шрифтом Брайля, звуковые, визуальные информационные системы для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования, остановках.
"Таким образом, прокурором в Октябрьский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление об обязании ООО «РТС» принять меры по приведению транспортных средств, обслуживающих муниципальные маршруты г. Владимира № 6с, 12с, 32, 21с, в соответствие с требованиями законодательства в сфере социальной защиты инвалидов", - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Под контролем прокуратуры города решение суда исполнено в полном объеме, транспортные средства приведены в соответствие с требованиями законодательства о социальной защите инвалидов.
Напомним, что во Владимире разработана комплексная схема организации транспортного обслуживания населения до 2032 года.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры