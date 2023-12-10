Во Владимирской области стартовала акция для старшего поколения Добрый Новый год . И...

Во Владимирской области стартовала акция для старшего поколения "Добрый Новый год" .И традиционная благотворительная акция стартовала в областном центре - "Добрый Новый год" - для бабушек и дедушек, которые оказались в трудной жизненной ситуации.Владимирцы могут подарить им маленькое чудо. Это может быть кружка, новогодние не хрупкие сувениры, тёплые носочки, сладости с большим сроком годности. И, конечно, открытка с тёплыми пожеланиями. Волонтёры организовали несколько пунктов сбора - адреса в группе мэрии "Вконтакте".Дополнительную информацию можно получить по телефону 77-86-83.Время есть до 22 декабря.