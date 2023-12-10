Во владимирской поликлинике №1 открылось отделение для прохождения профосмотров и диспансеризации...

Во владимирской поликлинике №1 открылось отделение для прохождения профосмотров и диспансеризацииЭто уже второе профилактическое отделение в Центральной поликлинике. Первое открылось около двух лет назад на ул. Никитской, 5.По словам главного врача Центральной поликлиники г. Владимира Елены Овчинниковой, здесь проводятся профосмотры и 1 этап диспансеризации. Всё в одном блоке. Пациентам не нужно ходить по этажам. Для мужчин первый этап диспансеризации полностью закрывается здесь. Женщин направляют на маммографическое обследование молочных желез в филиал на Никитской, 5 или на Благонравова, 5. Сюда идут только здоровые пациенты, минуя регистратуру.Прохождение первого этапа диспансеризации займет не более 1,5-2 часов. В это время включено анкетирование, занимающее едва ли не самую значительную часть времени, сбор анамнеза, измерение роста, веса и т.д. В отделении можно пройти практически весь объем обследований: анализ крови на сахар, холестерин, электрокардиограмму, рентгеновское обследование легких. После этого пациентов ожидает консультация.Пройти профилактический осмотр или 1 этап диспансеризации в отделении медпрофилактики Центральной поликлиники могут не только пациенты из числа прикрепленного населения, но и каждый житель региона.С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и снилс. Все услуги бесплатны.Время работы отделения медицинской профилактики:пн. - пт. с 08:00 до 15:00.В 2024 году планируется открытие такого же отделения медицинской профилактики в филиале на ул. Благонравова, 5, сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области