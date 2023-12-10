Его планируют разместить в парке «Дружба». Строительство может начаться уже в 2025-2026 годах. Этой новостью поделился губернатор Владимирской области на прямой линии. Проект предусматривает

Его планируют разместить в парке «Дружба». Строительство может начаться уже в 2025-2026 годах. Этой новостью поделился губернатор Владимирской области на прямой линии. Проект предусматривает строительство нового стадиона, лыжероллерной трассы, спортшколы, подъездной дороги и парковки. Создание Центра уже обсудили с профильной федерацией. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!