Жители и гости Суздаля смогут покататься на финских санях и отдохнуть на зимней веранде Напомним,...

Жители и гости Суздаля смогут покататься на финских санях и отдохнуть на зимней верандеНапомним, что в честь грядущего празднования 1000-летия Суздаля, городу присвоен статус "Новогодняя столица России". Город Суздаль готовит множество интересных мероприятий.На базе Главного туристического комплекса «Суздаль» будет открыт "Зимний городок с аттракционами". Как сообщили в администрации парка, открытие городка планируется 16-17 декабря.На его территории будут расположены :подготовленная трасса для лыж, финских саней и детских электроснегокатоватмосферный каток с пунктом прокатагорка для катания на ватрушках с двумя скатамизимняя chill-веранда с костровыми зонамифудтрак с согревающими напиткамиФото: lono.group