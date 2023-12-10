Жители и гости Суздаля смогут покататься на финских санях и отдохнуть на зимней веранде
Напомним,...
Жители и гости Суздаля смогут покататься на финских санях и отдохнуть на зимней веранде
Напомним, что в честь грядущего празднования 1000-летия Суздаля, городу присвоен статус "Новогодняя столица России". Город Суздаль готовит множество интересных мероприятий.
На базе Главного туристического комплекса «Суздаль» будет открыт "Зимний городок с аттракционами". Как сообщили в администрации парка, открытие городка планируется 16-17 декабря.
На его территории будут расположены :
подготовленная трасса для лыж, финских саней и детских электроснегокатов
атмосферный каток с пунктом проката
горка для катания на ватрушках с двумя скатами
зимняя chill-веранда с костровыми зонами
фудтрак с согревающими напитками
Фото: lono.group