Жителям Вязниковского района пообещали решить проблему с водоснабжением в домах Жители...

Жителям Вязниковского района пообещали решить проблему с водоснабжением в домахЖители Вязниковского района обратились к губернатору о проблемах с водоснабжением. Давление в сети очень слабое, поэтому не включаются газовые колонки.По слова Александра Авдеева, Вязниковский район находится на особом контроле по вопросу водоснабжения. За текущий год он принял участие в государственной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области», переложили несколько километров труб.На данный момент разрабатываются проекты, чтобы улучшить подачу воды в дома. Неудобства также могут быть связаны с переключением со старых участков водоводов на новые, производилось отключение холодного водоснабжения. Котельные, имеющие резервные источники водоснабжения, продолжали работать в штатном режиме, сообщил в "Прямой линии" губернатор Александр Авдеев.Как прокомментировал глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, малоэтажная застройка влечёт большую протяжённость сетей. У них высокий износ, около 70 %."В этом году получено дополнительное финансирование. Провели работы, которые требовали дополнительных врезок. Возьмём на контроль это обращение, отработаем индивидуально. В ближайшие дни проблема решится. Поручил провести работу по замерам давления в системе, уточнить, где сбои", - добавил Игорь Владимирович.Фото: freepik.com