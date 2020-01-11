11.01.2020

2020-01-11 08:25:03

11 января отмечается Международный день СПАСИБО

Нина Глизница: "Учёные доказали, что слова благодарности позитивно влияют на настроение и помогают выработке окситоцина. А, так как сегодня мы услышим огромное количество слов благодарности, "спасибо", может быть, и солнышко выйдет пораньше."

Слову "спасибо" уже более четырёхсот лет. В 17 веке протопоп Аввакум старался заменить распространенное "благодарствую!", на праславянское "Спаси Богъ". Конечно, важен и зрительный контакт. Необходимо смотреть человеку в глаза и быть искренним. Благодарить можно за всё, что угодно, главное, с душой.

- Кому бы ты сказала "спасибо"сегодня?

- Лёне, чтобы он в армии учился, мне это надо! Меня надо, чтобы Лёня был сильным.

- Лёня - это твой брат?

-Да!

- Спасибо Богу, что он есть в моей жизни, спасибо моим детям, что они есть, они меня любят, я их тоже люблю, всё у нас взаимно.

- Хочу сказать "спасибо" моим родителям за то, что они такие хорошие и добрые.

Международный день "спасибо" встречают бенгальскими огнями. Заодно и грядущий старый-новый год можно отпраздновать.



Нина Глизница: "Как видите, старт дан, день "спасибо" начался. Конечно, необязательно звонить своим сонным друзьям прямо сейчас, в 8 часов утра, и говорить им "спасибо" за всё добро, которое они вам сделали. Но если вы им позвоните в течение дня и скажете "спасибо", им будет приятно. Спасибо!"

Нина Глизница, "Вести-Владимир"