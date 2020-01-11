Главная сваха страны Роза Сябитова возмутила поклонников своими рассуждениями о сексе. Знаменитость за это сильно пнули.

Главная сваха страны Роза Сябитова возмутила поклонников своими рассуждениями о сексе. Знаменитость за это сильно пнули.Телеведущая программы "Давай поженимся" нередко делится советами о построении гармоничных отношений. В последней публикации звезда отечественного телевидения подняла тему секса с мужчиной."Практически все представители мужской половины человечества считают, что все проблемы в семье можно решить с помощью секса. Другимисловами, мужчина вам простит, если вы не умеете готовить, неумелаяхозяйка, тратите за один день всю зарплату, часами смотрите сериалы иболтаете по телефону, обо всем рассказываете подругам, и временами бываетеглупа, если вы компенсируете эти недостатки страстной любовью и пылкимсексом", – высказалась знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.Она поинтересовалась мнением подписчиков, однако те раскритиковали знаменитость. Пользователям не понравились выдвинутые Сябитовой предположения."Надо все-таки себя уважать хоть чуточку... Вы же на государственном канале работаете...", "Да не считают они так! Не выдумывайте ничего за них", "А перед детьми не стыдно?", – высказались возмущенные комментаторы.10 Янв 2020 в 2:27 PST