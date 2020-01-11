Прокуратура США пытается помешать российской компании доказать незаконность дела о якобы вмешательстве в американские выборы. Ведомство просит суд запретить фирме Конкорд менеджмент и консалтинг представлять присяжным какие-либо доказательства того, что ее судебное преследование - необоснованно.

Прокуратура США пытается помешать российской компании доказать незаконность дела о якобы вмешательстве в американские выборы. Ведомство просит суд запретить фирме "Конкорд менеджмент и консалтинг" представлять присяжным какие-либо доказательства того, что ее судебное преследование — необоснованно.В феврале 2018 года власти США выдвинули обвинения против тринадцати граждан России и трех организаций, в том числе "Конкорд менеджмент и консалтинг", уверяя, что те, якобы пытались повлиять на выборный процесс. "Конкорд" выступила со встречными обвинениями в неправомерных действиях, сообщает телеканал "Россия 24".